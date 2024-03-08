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Gündem Gelin de şaşkına dönmeyin! Oğlunu kaçıran Eylem Tok’un aracında bakın ne bulundu
Gündem

Gelin de şaşkına dönmeyin! Oğlunu kaçıran Eylem Tok’un aracında bakın ne bulundu

Yeniakit Publisher
2024-03-08 22:56:00 - 2024-03-09 09:53:38
Gelin de şaşkına dönmeyin! Oğlunu kaçıran Eylem Tok’un aracında bakın ne bulundu

Fail kendilerinden olunca laikçilerin üç maymunu oynadığı Eyüpsultan cinayeti kaçağı Eylem Tok’un aracından yaralanan kişinin cep telefonu çıktı.

Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada mağdurlardan birinin kaybolan cep telefonu kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etti.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirledi.

Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

 

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Yorumlar

Neco

Eeee sonuç ne onu söyleyin.bir gariban olsaydı neler neler olmuştu.iste Türkiye'nin olmayan adaleti olmayan büyük devlet hikayesi.buyuk devlet lafları masal olmadaydi gerçek büyük devlet olsaydı Türkiye ABD essek gibi verirdi bu pislikleri.

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Türklere benzemiyor
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