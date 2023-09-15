"Gelin bu yangını söndürelim!" Bakandan gençlere çağrı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlattığı ‘Orman yangın gönüllüsü’ uygulamasında sayı 118 bini buldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülük sistemine büyük önem verdiklerini belirterek, “118 bin orman yangın gönüllümüz alevler ile mücadelemize güç katıyor” ifadelerini kullandı.

Kimler görev alıyor?

Orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyen 18 yaş üstü, en az ilkokul mezunu, hem sağlık hem de adli sicil yönünden engeli bulunmayanlar Orman Bölge Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuranlar, teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Orman yangınlarına müdahaleyi nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı öğrenen adaylar, sınavda başarılı olmaları halinde sertifika alarak gönüllü oluyor ve orman yangınlarında görev alıyor.

Bakandan gençlerde çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin orman varlığını artırmak ve orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anımsattı ve, "Orman yangınlarıyla mücadelemize destek vermek isteyen vatandaşlarımız, gerekli şartları taşıyorlarsa eğitim programlarımıza katılabilir ve gönüllü olabilirler. Gençlerimiz başta olmak üzere şartları taşıyan vatandaşlarımızın gönüllü ordumuza katılmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.