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Ekonomi Gelibolu-Eceabat bölünmüş yolunda geri sayım başladı
Ekonomi

Gelibolu-Eceabat bölünmüş yolunda geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Çanakkale’nin Gelibolu ile Eceabat ilçeleri arasında devam eden 47,5 kilometrelik bölünmüş yol yapımının 26,5 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 15:56:00 -
Gelibolu-Eceabat bölünmüş yolunda geri sayım başladı

Tersane mevkisindeki Gelibolu-Eceabat Yol Şantiyesi’nde çalışmalar hakkında yetkililerden brifing alan Karaismailoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, tarihin en mukaddes kahramanlık destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini rahmetle andığını söyledi.

106 yıldır yanan bir ateş

Karaismailoğlu, Türk’ün gücünün dünyaya bir kez daha gösterildiği bu topraklarda ortaya konulan milli şuuru 106 yıl sonra halen göğüslerde yanan bir ateş gibi taşımaya devam ettiklerini vurguladı. Karaismailoğlu, bu eşsiz miras karşısında yerine getirmek zorunda oldukları en büyük vazifenin, çok çalışmak ve güçlü bir ekonomiyle bağımsızlığı ilelebet teminat altına almak olduğunu dile getirdi. “Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki önümüzdeki yıl hizmete açmayı planladığımız (Gelibolu-Eceabat) yolumuzda geri sayım başlamıştır” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Büyük bir hız ve azimle ortaya koyduğumuz bütün bu projelerde Çanakkale ruhundan alınan ilham vardır. İnşallah gelecek yıl bugün açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü de bu ruha adanan bir abide proje olarak tarihte yerini alacaktır” diye konuştu.

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