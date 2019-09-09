0553 313 94 23

Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı

- Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz:"Atalarımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere taşımak ve aktarmak düşüncesiyle çıktığımız bu yolda ilk kursumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:37
Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca ilk aday hakem yetiştirme kursu düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan ve mayıs ayında genel kurulu yapılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, ilk aday hakem yetiştirme kursunu Ankara'da gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi'nde gerçekleştirilen kursa 73 kişi katıldı. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifika verildi.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, yaptığı değerlendirmede, "Atalarımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere taşımak ve aktarmak düşüncesiyle çıktığımız bu yolda ilk kursumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli günün Türk sporuna ve Türk okçuluk camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:37
  1. Cengiz Toksöz
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  3. okçuluk
  4. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı yaptı
    1. Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı..
    2. BM'den İdlib'e insani yardım
    3. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    4. Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl..
    5. Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı
    6. Romalılar acılarını şiirlerle mezar..
    7. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    8. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    9. Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
    10. Kurs hocası evinde ölü bulundu
    11. MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim..
    12. Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı
    13. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    14. İzmir'in düşman işgalinden..
    15. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    16. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    17. Öğrenciler ders başı yaptı
    18. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    19. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    20. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    21. 3 ton aşure ikramı
    22. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    23. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    24. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    25. Özel çocuklardan özel yemekler
    26. Okul kantinleri denetlendi
    27. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    28. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020..
    30. Akgül’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!