Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi 4 ayda tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 32 bin 446 metrekarelik Geleneksel Spor Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nin inşaatı 4 ayda tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Federasyonu Geleneksel Spor Dalları'ndan alınan bilgiye göre, Federasyon Başkanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hizmet tesislerinde kullanılmak üzere tahsis edilen Geleneksel Sporlar, bu kadar kısa sürede 4 ay içinde sporcuların ve halkın kullanımına açıldı.

Toplam 32 bin 446 metrekare alana sahip tesiste binicilik, geleneksel Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk eğitimi başladı.

Tesis bünyesinde atların bakımı için 600 metrekare üzerine inşa edilen 20 at kapasiteli ahırda, veterinerlik bölümü, bakım-temizlik alanları, solaryum gibi her türlü ihtiyacı karşılayacak ekipmanlar bulunmaktadır.

Tesiste binicilik sporu aktiviteleri için düzenlenen 2.400 metrekare açık manege, 900 metrekare ısıtıcı, özel tribün kapalı manej ve 225 metrekare poni gezi manej bulunmaktadır.

Tesis tam kapasite çalıştığında günde 48 öğrenciye binicilik eğitimi, günde 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verebilmektedir.

Ulusal Botanik Bahçesi sınırları içerisinde bulunan gölet çevresinde binicilik faaliyetleri kapsamında binicilik faaliyetleri ve sportif binicilik sporları yapılabilmektedir.

Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği 5 Arap atı ve Kırgızistan'dan 2 Kırgız atı olmak üzere 18 at halka tanıtıldı.

4 bin metrekare açık okçuluk alanı, 200 metrekare kapalı okçuluk alanı, 110 metrekarelik özel kapalı okçuluk alanı, eğitim odası aktivite alanları ve 90 metrekare ısıtmalı, Ankara'da bir numaralı, 500 kişi kapasiteli tribünler ok bir atış kabinine sahip.

5 basamaklı bir tribünle bütünleşmiş 47 metre uzunluğunda yeşil bir alandan oluşan aktivite alanı aba güreşi, şalvar güreşi ve kemerli güreş için tasarlandı.

Tesis içerisinde yer alan 100 kişilik konferans salonu, geleneksel spor branşlarını geliştirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Kapalı ve açık alanları ile hizmet verecek 250 metrekarelik kafeteryada 1-5 yaş arası bebek bakım odası ve çocuk parkı bulunuyor.

Ayrıca kampüsün farklı noktalarında çocuklar için tasarlanmış kapalı ve açık oyun alanları bulunmaktadır.