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Geleneksel geceyi yaşattılar

Çankırı’da Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından geleneksel müzikli eğlence programı düzenlendi.

26 Nisan 2019 Cuma 21:52
Geleneksel geceyi yaşattılar

Çankırı’da Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından geleneksel müzikli eğlence programı düzenlendi.


Eski dönemlerde Ramazan aylarında düzenlenen geleneksel halk oyunlarını Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edildi. Program kapsamında çeşitli gösteriler yapıldı. Aşık ile Maşuk, Muhteşem Süleyman Kızıl Elma’ya ulaştı, Akkız Hastalara Şifa Dertlilere Deva Oluyor gibi birçok oyun sergilendi.


Katılımcılara hoş bir anı yaşatan Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü yaptığı açıklamada, "Geleneksel Ramazan eğlencelerimizi bir müzikal program halinde Çankırı halkı ile buluşturduk. Meddah, Akkız Efsanesi, Kıssadan Hisse, Aşıkla Maşuk, Lüküs Hayat, Evlilik Düellosu, Ramazan davulcuları, koro ve orkestranın buluşması ile muhteşem bir geleneksel gece yaşanıldı" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 21:52
  1. sanat
  2. sergi

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