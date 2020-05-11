Gelenek devam etti, sahurda tulum sesi yükseldi

Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen davul geleneğinin yanına tulum eklendi ve Rizeli vatandaşlar sahura Karadeniz ezgileriyle kaldırıldı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde üç yıl önce başlayan gelenek bu yıl da devam etti. Tulum sanatçısı Batuhan Akyıldız ve arkadaşlar ilçe sokaklarında davul ve tulum eşliğinde Karadeniz ezgileri seslendirerek, vatandaşları sahura kaldırdı. Çayeli ilçe meydanından başlayarak cadde ve sokakları dolaşan gençlere evlerinin balkonuna çıkan insanlar da eşlik etti. Çayelililer, o anları cep telefonları ile kaydetti.

Tulum sanatçısı Batuhan Akyıldız yaptığı açıklamada, Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan insanlara eğlence olması amacıyla bu yıl sokağa çıktıklarını belirtti.

Akyıldız “İnsanların bizlere destek veriyor. İlgiyle karşılanıyoruz ve hoşumuza gidiyor. Üç yıl önce başladık bu projemize. Bu sene Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan vatadaşlarımız içinde eğlence olacağını düşündük. Gelecek senelerde de inşallah geleneğimizi devam ettireceğiz” dedi.