Gelecek yıl Niğde'de 11 bin 550 dekar tarım arazisi daha modern sulamaya kavuşacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Niğde'de gelecek yıl tamamlanması planlanan sulama projeleriyle 11 bin 550 dekar tarım arazisinin daha modern sulama şebekesine kavuşacağını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin sulamada modern tekniklere geçilmesi için büyük bir özveriyle çalıştığına işaret ederek, Niğde'nin de söz konusu yatırımlardan payını aldığının altını çizdi.

İldeki Merkez Kayırlı ve Hançerli göletleri, Çamardı Bademdere, Ulukışla Handeresi ve Çiftlik Azatlı göletlerinin sulama şebekelerinin inşası için sözleşmelerin imzalandığını ifade eden Yıldız, "2021'de tamamlanması planlanan sulama hatlarına yaklaşık 40 bin metre HDPE boru döşenecek ve 433 adet sanat yapısı imal edilecek. Söz konusu sulama projelerinden toplam 11 bin 550 dekar tarım arazisi faydalanacak. Dekar başına ortalama 1385 lira gelir artışı sağlanacak." bilgilerini paylaştı.

Yıldız, bu yıl inşası tamamlanan Ören Barajı Sulaması ile Niğde'de 15 bin 710 dekar arazinin modern sulama şebekesine kavuştuğunu ve gelecek sulama sezonunda tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirterek, "Tüm yurtta olduğu gibi Niğde'de de sulama yatırımlarımız hızla devam ediyor. İlde 5 göletimizin daha sulama hatlarının inşa edilmesi için çalışmalara başlandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde bulunduğuna ve Niğde'nin aldığı yağış miktarının ülke ortalamasının da altında kaldığına işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Suyu toprakla buluştururken bir damlasının bile ziyan olmaması için çalışıyoruz. Ülke insanına ve ülke tarımına katkı sunmak için çabalıyoruz. Sulamada modernizasyon atağımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin verdiği desteklerle sonuca ulaşacak. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum."