Gelecek yıl için umut veriyor! Bu yatırımdan herkes payını alıyor

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin Sermaye Piyasalarının Geleceği Paneli’nde yaptığı değerlendirmede, “Halka arzlarda derinlik açısında ivme yukarı yönlü, yabancı yatırımcı ilgisi açısından ise önümüzdeki sürecin daha olumlu geçeceğini öngörüyorum” diyen İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, 2023’te halka arz büyüklüğü açısından Türkiye’nin Avrupa’da ilk sırada yer aldığını belirtti.

Pay senedi yatırımcısında önemli artış

Taşdoğan, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Taşdoğan, “Reel sektörün kaynak temini ve finansmana erişimi konusunda sermaye piyasası araçlarının ön plana çıktığını düşünüyorum. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine baktığımızda 2019 yılında 1 milyonu aşan pay senedi yatırımcı sayısının bugün 8,5 milyona geldiğini görüyoruz" yorumunu yaptı.

Avrupa'da ilk sırada idik

"Servis kalitesinin artması sermaye piyasalarına ilgiyi de artırıyor. 2023’te halka arz büyüklüğü açısından Avrupa’da ilk sıraya yerleştik. Bu da sermaye piyasalarının derinleşmesini sağlayan bir diğer etken olarak karşımıza çıkıyor." Diyen Taşdoğan, " Sermaye piyasası ürünlerinin köprü vazifesi görmeye başladığını görüyorum. Halka arzlarda derinlik açısında ivme yukarı yönlü, yabancı yatırımcı açısından ise önümüzdeki sürecin daha olumlu geçeceğini öngörüyorum.” açıklamasını yaptı.

İnsan kaynağı vurgusu

Taşdoğan, “Bugün yaklaşık 60 aracı kurumdan ve son 3 yılda 6-7 milyon civarında artan yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Teknoloji çalışan personel sayısına ihtiyacını sınırlayabilir ancak görevli kişilerin donanımlı olması sermaye piyasalarının gelişimi için çok önemli bir kriter. 2024’te bir gelişme bekliyorsak insan kaynağı da teknoloji kadar önemli rol oynayacak.” dedi.