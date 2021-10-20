  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gelecek yıl 358 fuar düzenlenecek
Ekonomi

Gelecek yıl 358 fuar düzenlenecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Yılı Fuar Takvimi’ni yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:40:00 -
Gelecek yıl 358 fuar düzenlenecek

Buna göre, TOBB tarafından, gelecek yıl 115’i uluslararası olmak üzere 358 fuarın yapılmasına izin verildi. 2022 yılında en yoğun fuar programı, 63 ile mart ayında olacak. Mart ayından sonra ise en çok fuar sırasıyla 56 ile mayıs ve 52 ile ekim aylarında düzenlenecek. İllere göre en çok fuar, 175’le İstanbul’da yapılacak. İstanbul’u 20 fuarla İzmir, 19 fuarla Gaziantep, 17 fuarla Antalya, 16 fuarla Bursa ve 12 fuarla Ankara takip edecek. Konuları itibarıyla ise tarım ve hayvancılık konusunda 39, gıda konusunda 21, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konusunda 17, eğitim konusunda 14, mobilya konusunda 12, deri teknolojileri ve ürünleri konusunda 12, kitap ve süreli yayınlar konusunda 12 ve metal işleme konusunda da 9 fuar organize edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lezzetini biliyoruz ama bunu bilmiyoruz Cips paketlerinin içine bakın ne konuluyor
Aktüel

Lezzetini biliyoruz ama bunu bilmiyoruz Cips paketlerinin içine bakın ne konuluyor

Uzmanlar, yüksek oranda yağ içeren paketli gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Severek yenilen cipslerin aslında gör..
'Vay şerefsiz!
Gündem

'Vay şerefsiz!" manşetinin mimarı Ertuğrul Özkök'ün ikiyüzlülüğü 'pes' dedirtti!

Siirt’te şiir okuduğu için yargılanarak 1999 yılında hapis cezasına çarptırılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Pınarhisar cezaevine kadar uğurlayan..
Askeri araç patlatıldı! Esed militanları öldürüldü
Dünya

Askeri araç patlatıldı! Esed militanları öldürüldü

Katil Esed'in askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılan bomba nedeniyle 13 kişi öldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay