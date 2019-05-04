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"Gelecek sezonun planlamasına başlamak istiyoruz"

- Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferhat Karademir:- "Bu maçla (Adana Demirspor) ligi artık tamamlamak istiyoruz"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:38
"Gelecek sezonun planlamasına başlamak istiyoruz"


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Bu maçla ligi artık tamamlamak istiyoruz. Bu sıkıntılı süreci bitirip gelecek sezonun planlamasına başlamak istiyoruz." dedi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Geçen hafta Gazişehir Gaziantep maçında galibiyeti kaçırdıklarını dile getiren Karademir, bu hafta sahalarında mutlaka kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Play-off mücadelesi veren güçlü bir takımla karşılaşacaklarına işaret eden Karademir, şöyle konuştu:

"Biz de gücümüzü Erkan hoca ile hatırladık. Erkan hoca, takımı maça güçlü şekilde hazırlıyor. Umutluyuz, kendimize güveniyoruz. Heyecanla Adana Demirspor maçını bekliyoruz. Bu maçla ligi artık tamamlamak istiyoruz. Bu sıkıntılı süreci bitirip gelecek sezonun planlamasına başlamak istiyoruz."

Ferhat Karademir, taraftarları maça davet ederek, "Giresunlu bugün gelmeyecekse başka ne zaman gelecek? Taraftarımıza en çok ihtiyaç duyduğumuz maçta herkesi yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:38
  1. Adana Demirspor
  2. Ferhat Karademir
  3. Futbol
  4. Giresunspor
  5. Spor Toto 1. Lig

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