Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervini müjde olarak duyurdu. Bu müjdeyi bütün halk sevinçle karşıladı.

Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin parti sözcüsü Selim Temurci'den ise ilginç bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından Karadeniz'deki doğalgazın Türkiye'ye ve millete hayırlı olması dileklerinde bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Selim Temurci, ilginç bir teşekkür açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ı hedef gösterdi

Ekonominin iflas ettiğini iddia eden Temurci, isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Gelecek Partili Temurci, doğalgaz rezervinin Bakan Berat Albayrak'ın aklanılması için kullanıldığını öne sürdü ve üzüntü duyduğunu söyledi.

İşte Selim Temurci'nin o açıklaması: