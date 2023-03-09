Gelecek Partisi'nden AK Parti ve MHP'ye skandal sözler: Size bundan sonra yaşama hakkı yok

Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan, KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi tehdit etti. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, ''Size bundan sonra yaşama hakkı yok!'' ifadelerini kullandı.

Seçimler yaklaştıkça muhalefet çirkin üslubunu daha da aşağıya çekmeye başladı. Hükümete ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir tehdit de Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan'dan geldi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi hedef aldı.

Özcan'dan AK Parti ve MHP'ye tehdit

"Bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz" iddiasında bulunan Özcan, skandal bir üslup kullanarak "AKP+MHP iktidarı, size bundan böyle yaşama hakkı yok!" ifadeleriyle alenen AK Parti ve MHP'yi tehdit etti.

Özcan'ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yoğun tepki gösterdi.

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