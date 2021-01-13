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Siyaset Gelecek Partisi'nde yeni kriz patlak verdi! Görevden el çektirildi
Siyaset

Gelecek Partisi'nde yeni kriz patlak verdi! Görevden el çektirildi

Gelecek Partisi'nin İzmir il teşkilatında yeni bir kriz daha patlak verdi. Kurulduğu günden bu yana skandalların bitmek bilmediği partide mevcut İl Başkanı Cüneyt İşçilik ve yönetim kuruluna görevden el çektirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 17:07:00 -
Gelecek Partisi'nde yeni kriz patlak verdi! Görevden el çektirildi

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin İzmir İl Teşkilatı göreve başladığı günden itibaren skandallarla çalkalanıyor. Daha önce de il başkanlığı düzeyinde istifaların yaşandığı partide yeni bir kriz daha patlak verdi. Mevcut İl Başkanı Cüneyt İşçilik’in yönetim kuruluyla beraber istifa kararı aldı. 

Görevden el çektirildi

Gelecek Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, il başkanı ve il yönetim kurulunun görevden el çektirildiği belirtildi. Parti sosyal medya hesabından “Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir” ifadeleriyle gelişmeyi duyurdu.


Hatırlanacağı üzere İl Başkanı İşçilik daha önce de defalarca istifa edeceğini ifade etmiş ama görevi bırakmamıştı.

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