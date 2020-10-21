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Gündem Gelecek Partisi'nde sular durulmuyor! 30 kişi istifa etti
Gündem

Gelecek Partisi'nde sular durulmuyor! 30 kişi istifa etti

Gelecek Partisi Bursa Gemlik İlçe Teşkilatı'nda kongre sonrası 30 kişi istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 22:19:00 - 2020-10-21 22:20:38
Gelecek Partisi'nde sular durulmuyor! 30 kişi istifa etti

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Gemlik İlçe Teşkilatı'nda yapılan kongrenin ardından yaşanan bir takım anlaşmazlıklar istifalara neden oldu. İlçe teşkilatında Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Nurgül Güner, başta olmak üzere yönetim kurulundan 9, yedek yönetimden 8 ve üyelerden 13 olmak üzere 30 kişi istifasını sundu.

14 Ekim'de istifalarını sunduklarını ifade eden eski teşkilat başkanı Nurgül Güner, "Yönetim içerisinde oluşan bir takım anlaşmazlıklardan dolayı kurulacağı günden bu tarafa gönül verdiğimiz partimizden maalesef istifa etmek zorunda kaldık. Teşkilatı bu hale getirenler bu istifaların sorumlusu olanlardır" dedi.

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