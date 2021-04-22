Gelecek Partisi'nde bir istifa daha

Gelecek Parti Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tarıman, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'un yalancı olduğu iddiasıyla partisinden ayrıldığını bildirdi.

Aysun Tarıman, Yiğit Akkoyun'u eleştirerek, "Baba parasıyla olmuyor bu işler. Her şey yalan. 10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan. Benim yalana asla tahammülüm yok. İstifamın en büyük sebebi Yiğit başkanın yalancı olması" dedi.

Gelecek Parti'de istifa kirizi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı kongrede Gelibolu İlçe Başkanlığı'na Aysun Tarıman'ı atamıştı.

"10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan"

Aysun Tarıman, sosyal medya hesabı üzerinden yarım saat süren bir açıklama yayınladı ve istifa sebebi olarak Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'u gösterdi.

Aysun Tarıman, şunları söyledi:

"Yiğit başkanın (Yiğit Akkoyun) söylediği şu: 'Ben Çanakkale'nin ağasıyım' Yiğit başkan, Çanakkale kimsenin ağası değil. Çanakkale hepimizin memleketi. Sen bu burnunu biraz aşağı düşürecen, çok yukarıda. Baba parasıyla olmuyor bu işler. Yürekle oluyor işler. Hani Ankara'da yapmıştın ya böyle diye (Para sayma işareti yapıyor) Sende o da yok zaten görüldüğü gibi. Geldik. 'Param var, oyum var, şuyum var' yaptın ama fos çıktın maalesef. Sürekli yalan. Hep yalan, hep yalan, hep yalan. Her şey yalan. 10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan. Benim yalana asla tahammülüm yok. İstifamın en büyük sebebi Yiğit başkanın yalancı olması. Bakın buradan açık ve net söylüyorum."

Kumar baskınında yakalandı

Gelecek Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevinden ayrılan Hüseyin Yıldırım'ın Gelecek Partisi İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirildiği öğrenildi.

Hüseyin Yıldırım; 1 Mayıs 2020 tarihinde Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı olduğu dönemde polisin bir eve kumar baskını yaptığı sırada baskından kaçarken kolunu kırmıştı. Yıldırım, 3 Nisan 2021 tarihinde yine kumar operasyonunda yakalandı. Hüseyin Yıldırım, polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlarken ayağı kırmıştı.

Davutoğlu: Biz kendisiyle gurur duyuyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Hüseyin Yıldırım'ın partisinin İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirildiğini açıkladı ve "Hüseyin beyle herhangi bir sıkıntı yok. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi. Ahmet Davutoğlu; 12 Mart tarihinde Çanakkale ziyaretinde Hüseyin Yıldırım'ın partisinin Çanakkale İl Başkanlığı görevinden ayrılmasına ilişkin konuştu. Davutoğlu, Hüseyin Yıldırım'ın partide Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramüz Üstün'le birlikte çalışacağını söyledi.

"Herhangi bir sıkıntı yok"

Davutoğlu; "Hüseyin bey kendi talebiyle ve genel merkezde de ona ihtiyaç hissettiğimiz için Feramuz beyin (Feramüz Üstün) birlikte talebiyle il başkanlığından feragatını istedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah Genel Merkezimizde Feramuz beyle birlikte İdari ve Mali Başkanlığı'mızda çok bir önemli görev deruhte edecekler" dedi.

"Olayı araştırmak için askıya aldık"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramüz Üstün ise, Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının sosyal medyada yayınlaması üzerine açıklamada bulundu. Üstün; "Genel başkanımız benim ilettiğim çalışma talebini söylüyor. Sonra, olayı araştırmak için askıya aldık" iddiasında bulundu.

Kumar baskınında kolunu kıran Hüseyin Yıldırım'a sahip çıkmıştı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün; kumar baskınında kolunu kıran Hüseyin Yıldırım'a sahip çıkmıştı. Üstün, 3 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Geçmişte Zaman Gazetesi birine bir iftirayı haber yapardı, sonra bütün FETÖ'cüler o haberi kaynak gösterip algı oluştururdu. Aynen havuz medyasının Çanakkale il başkanımız Hüseyin Yıldırım beye yaptığı gibi" iddiasında bulundu.

Feramuz Üstün; Hüseyin Yıldırım'ın kumar oynanan mekanda neden bulunduğunu ve polis baskınından kaçarken Yıldırım'ın kolunu nasıl kırdığını açıklayamamıştı.