Gelecek Partisi İl Başkanı kumar masasında basıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde polisin bir eve kumar baskını yaptığı, baskından kaçarken koluna kıran kişinin Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın olduğu belirlendi.

Hüseyin Yıldırım'a; 1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmak"tan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL para cezası kesildi.

9 kişiye hem sokağa çıkma yasağını, hem de kumardan ceza kesildiği bildirildi. Kahvenin üst katında bulunan evin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.

Saat 02:40'da baskın yapıldı

Çan'da bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. 1 Mayıs saat: 02.40'da gerçekleşen baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı öğrenildi.

9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası

Aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 9 kişinin; "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.

Söz konusu kişilerin, kahvenin üst katında bulunan evi kumarhaneye çevirmek suretiyle koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydıkları ifade edildi.