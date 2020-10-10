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Aktüel Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Mersin kongresine katıldı
Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Mersin kongresine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:02:55 -
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Mersin kongresine katıldı

MERSİN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin 1. olağan kongresine katıldı.

Davutoğlu, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongredeki konuşmasında, kentin her noktasında teşkilatlanma çalışması yapacaklarını söyledi.

İl kongrelerinin, Mersin'in ardından Osmaniye, İzmir ve Karaman'da devam edeceğini belirten Davutoğlu, "Gelecek Partisi olarak bugünkü kongrelerimizle, büyük kongremizi yapma hakkını kazanıyoruz. Bugünkü kongrelerimizde kazandığımız hak ile inşallah 1 Kasım'da hep beraber Ankara'da yeni bir geleceğe yürüme destanını yazacağız." dedi.

Davutoğlu, partisinin bütün gönüllülerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Artık ülkemizde Gelecek Partisi gerçeği var. En kısa sürede büyük kongremizi de gerçekleştireceğiz. Bugün Mersinlilerden de bunun için ruhsatı aldık. Çok önemli bir adım atmış olacağız. 'Parti kuramaz, kursalar bile yalnız kalırlar, çevrelerinde 3-5 kişi toplanır başka kimseyi bulamaz' diyenlere en güzel cevap il il, ilmik ilmik dokuduğumuz kongrelerimizdir."

Hamit Karış, tek aday olduğu kongrede Gelecek Partisi Mersin İl Başkanlığına seçildi.

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