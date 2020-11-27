Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AK Partililere seslendi ağzının payını aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Partili seçmenin oylarını alabilmek için AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yeni çalışma başlattı.

Yeni parti kurarak heyecana kapılan, hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki söylemleriyle AK Partili seçmenin tepkisini çeken Davutoğlu kendine oy dilendi.

Davutoğlu oy dilendi

İzlediği politikalar ile yönünü CHP ve İYİ Parti’ye çeviren Davutoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AK Parti’nin kimlik değiştirdiğini iddia etti.

Davutoğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "AK Parti kimlik değiştiriyor. Büyük umutlarla, samimi duygularla AK Parti’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Oy verdiğiniz AK Parti yok artık!” ifadelerini kullandı.

AK Partili seçmen ağzının payını verdi

Televizyon kanalları arasında gezinen ve çıktığı yayınlarda kendisine yöneltilen sorulara verdiği 'kem küm' cevaplarla defalarca rezil olan Davutoğlu'nun bu çağrısı AK Partililer tarafından 'ayar' mesajlarıyla karşılık buldu.

Kurduğu parti ile kendini rüzgara kaptıran ve savruldukça savrulan Davutoğlu’nun AK Parti ile ilgili sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Vatandaşın oy verdiği Davutoğlu da yok artık” şeklinde karşılık buldu.

Davutoğlu’na gelen tepkilerden bazıları: