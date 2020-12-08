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Aktüel Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

Eve tüfekle ateş açan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı - Üstün ailesinin, saldırı sırasında evde olmadığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:38:00 -
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

SAKARYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, S.A, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açtı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirildi.

Bu arada, açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın camlarının kırıldığı görüldü.


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