  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Kılıç partisinden istifa etti
Aktüel

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Kılıç partisinden istifa etti

Kılıç: "Şeffaflığın, siyasi etiğin, ahlaki değerlerin, adalet ve hukukun olmadığı, haklının netice almadığı ve milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisinin Ankara İl Başkanlığından ve üyeliğinden istifa ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:02:50 -
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Kılıç partisinden istifa etti

ANKARA (AA) - Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Kılıç, düzenlediği basın toplantısında, 8 Ocak'ta kendisine verilen il başkanlığı görevini ehliyet, liyakat ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şeffaflığın, siyasi etiğin, ahlaki değerlerin, adalet ve hukukun olmadığı, haklının netice almadığı ve milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisinin Ankara İl Başkanlığından ve üyeliğinden istifa ediyorum."

Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise partinin 1. Olağan Kongre sürecinin rekabetçi ortamı içerisinde Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç'ın istifa ettiği belirtildi.

Yapılan istişareler sonucunda Gelecek Partisinin Ankara İl Başkanlığına, Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'ün atandığı ifade edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddialar: Sevindirici boyutta! İşte Türkiye'nin bulduğu doğal gaz yatakları
Gündem

Flaş iddialar: Sevindirici boyutta! İşte Türkiye'nin bulduğu doğal gaz yatakları

Gazeteci Yazar Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin sondaj çalışmaları yaptığı Tuna-1 ve Kıyıköy'de önemli doğal gaz yatakları keşfettiğini iddia ..
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!
Gündem

İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!

Sosyal medyada dolaşan ve görüntülerin nerede çekildiği henüz öğrenilemeyen bir videoda, laikçi ayyaş kafalar tarafından İslam ve Allah ile ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı