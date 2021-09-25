Gelecek Partili Üstün'ün Abdullah Gül balonu elinde patladı!

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Abdullah Gül'ün önünü tıkamakla suçladı. Kendisi Fazilet Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcılığı görevinde iken, bir kongrede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'ü seçtirmediğini öne süren Gelecek Partili Üstün, "Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi altındaki İstanbul ekibi fikir değiştirdi ve Abdullah Gül'den yana oy kullanmadı. Çünkü 'Recai Kutan kazanırsa onu indirebiliriz ama Abdullah Gül kazanırsa onu devirmek güç olur' diye düşündüler. Abdullah Gül'ün lider olması istenmiyordu." dedi.

Ayhan Sefer Üstün'ün bu sözlerinin ne kadar asılsız olduğu yakın geçmişimize bakınca gözler önüne seriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidar olduğu yıllarda kendisi Başbakan iken Abdullah Gül'ün 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmasını sağlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007 ile 28 Ağustos 2014 yılları arasında görev yapmıştı. Kamuoyunun, Gelecek Partili Üstün'ün bu iddiasına karşı yorumu, "Abdullah Gül balonu elinde patladı." şeklinde oldu.