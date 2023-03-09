Gelecek Partili isimden AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit

Seçimler yaklaştıkça muhalefet çirkin üslubunu daha da aşağıya çekmeye başladı. Hükümete ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir tehdit de Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan'dan geldi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi hedef aldı.

AK Parti'ye ve MHP'ye tehdit

"Bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz" iddiasında bulunan Özcan, skandal bir üslup kullanarak "AKP+MHP iktidarı, size bundan böyle yaşama hakkı yok!" ifadeleriyle alenen AK Parti ve MHP'yi tehdit etti.

Özcan'ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yoğun tepki gösterdi.

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Paylaşımını sildi

Yoğun tepki üzerine paylaşımını silen Özcan açıklama olarak "Tekrar yazayım. Benim kimseyi tehdit etmek gibi bir niyetim ve hakkım da yok. Yanlış bir ifadeydi ve mesajı sildim. Bu açıklamaya rağmen tekrar yazanlar olursa ya engelleyeceğim ya da hukuki yollara başvuracağım. Eleştiri iktidaradır ve hukukun rafa kaldırılması ile ilgilidir." ifadelerini kullandı.