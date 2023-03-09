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Siyaset Gelecek Partili isimden AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit
Siyaset

Gelecek Partili isimden AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit

Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti ve MHP'ye tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 12:57:00 -
Gelecek Partili isimden AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit

Seçimler yaklaştıkça muhalefet çirkin üslubunu daha da aşağıya çekmeye başladı. Hükümete ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir tehdit de Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan'dan geldi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi hedef aldı.

AK Parti'ye ve MHP'ye tehdit

"Bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz" iddiasında bulunan Özcan, skandal bir üslup kullanarak "AKP+MHP iktidarı, size bundan böyle yaşama hakkı yok!" ifadeleriyle alenen AK Parti ve MHP'yi tehdit etti.

Özcan'ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yoğun tepki gösterdi.
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Paylaşımını sildi

Yoğun tepki üzerine paylaşımını silen Özcan açıklama olarak "Tekrar yazayım. Benim kimseyi tehdit etmek gibi bir niyetim ve hakkım da yok. Yanlış bir ifadeydi ve mesajı sildim. Bu açıklamaya rağmen tekrar yazanlar olursa ya engelleyeceğim ya da hukuki yollara başvuracağım. Eleştiri iktidaradır ve hukukun rafa kaldırılması ile ilgilidir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Büyük Türkiye

Reis zamanindan beri topunuz gelin diye seslenip kefenimle bu yola baş koyduğunu açıkça dile getirmiş bir lider haza yaninda olanlarda destek verenlerde 15 temmuzda kendilerini hem devletine hem vatanina sahip çikarak göstermiştir. Yine bu millet devlet elele dik durur korkuyu korkutur can verir bu konuşanlara papuç birakmaz hesap sorar ve soracaktirda.

Murat

Çok ayıp hiç yakışmıyor ama bu şiddet dili ( bu defa kibar yorum yapicam) size öylemi yaptılar bu iktidar zamanında ne kadar nankorsunuz hani şimdi MHP yide haliyle ulkuculeride katmissin işin içine şimdi gerçek bozkurtlar buna çok ciddi ifrit olur ve vakti zamanı gelince hesabını sorar ama biraz üzülürsünüz sayın bayım lütfen hislerimize kota koyalim yoksa hissedecek bir hissiniz de kalmaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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