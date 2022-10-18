Gelecek Partili Etyen Mahçupyan ters köşe yaptı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri de gündemden düşmüyor.

Bu minvalde tartışmalar sürerken Karar gazetesinin YouTube kanalında yayınlanan, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sunduğu Bi Karar Ver programına konuk olan Gelecek Partisi'nin kurucularında Etyen Mahçupyan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Davutoğlu'na danışmanlık ve partide de görev yapmış isimlerden biri olan Mahçupyan, Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyasladı.

İki ismin seçimde karşı karşıya gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verebileceğini söyleyen Mahçupyan, ❝Şunu da burada çok açık söyleyeyim. Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama eğer son kertede Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu an bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim.

Çünkü şöyle bir şey var o noktada. Eğer ana mesele değişmeyecekse, Türkiye'nin devlet-toplum ilişkisi, devlet-siyaset ilişkisi değişmeyecekse, tamamen pragmatik bakacaksak o zaman ben şu soruyu soracağım; Putin'le teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Ben çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim.❞ diye konuştu.