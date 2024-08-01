Gelecek adına korkutan tarih: 2030

Samsun'da 14 ilden protokol üyelerinin ve kurumların katılımıyla Kızılırmak Havza Su Kurulu toplantısı yapıldı. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantının ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Toplantıda konuşan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, "Ülkemiz Akdeniz Havzası çanağında yer alıyor. İklim değişikliğinden ciddi manada etkileniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisiyle alakalı bir proje yaptık. Bu projede 2030, 2050 yılında tüm havzalarımızda su potansiyeli ne kadar, ne kadar kullanabiliyoruz, nereye ne kadar tahsis etmemiz gerekiyor, bütün bunları çalıştık. 2030 yılında nüfusumuz yüzde 20, su potansiyelimiz yüzde 10 azalıyor. Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı 2 bin 113 tondur. Uluslararası göstergelerde ülkemiz su stresi olan ülke konumundadır. 2030 yılında gerekli tedbirleri almazsak, bu miktar bin metreküpün altına düşecek, su fakiri olma yoluna gidecek. Tüm bunları önlemek için suyun miktar ve kalite yönetimi için, su kaynaklarının etkili kullanımı, su politikalarının sürdürebilir olması için ve su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışında yönetilmesi, korunması için Ulusal Su Kurulu 29 Kasım 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu" diye konuştu.

Karaaslan'ın sunumunun ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Havza Su Kurulu toplantısında şu gündem maddeleri konuşuldu:

"Havza ölçekli yönetim planları, içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının havza bazında uygulanma durumu, havzada yer alan içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, havza bazında su verimliliği çalışmalarının değerlendirilmesi, havzadaki il su kurullarından iletilen ve su yönetimine ilişkin çözüme kavuşmayan problemleri değerlendirmek, il su kurullarınca yapılan ve ilgili kurum veya kuruluşların yaptığı çalışmaları değerlendirmek, havza sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, yeraltı ve yerüstü su kullanımları (su çekimleri), havzalar arası su transferleri, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar, tarımsal sulamada modern sulama sistemlerinde kaydedilen gelişmeler, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili (iyi tarım uygulama kodu-nitrat kirliliği) kaydedilen gelişmeler, yerel yönetimlerin çevresel ve su yönetimine yönelik yatırım durumları."

Toplantıya ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.