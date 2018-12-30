Geleceğin yazılımcıları İmam Hatip’te yetişiyor

Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan robotik kodlama sınıfları ile öğrenciler yazılımla tanışıyor.

Öğrenci velileri, okul idaresi ve öğretmenlerin desteği ile bu yıl oluşturulan robotik kodlama sınıfına imam hatip öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunda eğitim alan imam hatip öğrencilerine, sınıflarda blok tabanlı programlama araçlarından fiziksel kodlamaya kadar birçok eğitimler veriliyor. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin önderliğinde geleceğin yazılımcıları da yetişirken, öğrenciler gündelik hayattaki problemlere farklı açılardan bakış yeteneklerini de geliştiriyor.

“Çocuklar, kodlama ile problem çözme yeteneklerini arttırıyorlar”

Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden Olcay Sarsılmaz, bağışlarla ve okul müdürünün desteği ile çalışmalarını yaptıklarını belirtti. Kodlama sayesinde, çocukların farklı bakış açılarını geliştirdiğini ifade eden Sarsılmaz, “Robotik kodlama sınıfı oluşturduk bu sene başında. Malzemeleri temin ettik. Bilgisayar atölyeleri kurduk. Çalışmalarımıza bu şekilde başladık. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bizlerin rehberliğinde güzel işler yapıyorlar. Şu an blok tabanlı programlama araçlarından ‘Scratch’ ile çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda ‘mBot’ ve ‘Arduino’ ile çalışacağız. Çalışarak, bağışlarla ve müdürümüzün desteğiyle çalışmalarımızı yaptık. En önemlisi velilerimizin desteği oldu. Biz de gayret ettik ve bu şekilde bir sınıf ortamı hazırladık. Veliler çok memnun. Çocuklar, kodlama ile problem çözme yeteneklerini arttırıyorlar. Problemlere farklı açılardan bakış yeteneklerini arttırarak bunları günlük hayata uyguluyorlar. Şubattan sonra fiziksel kodlamaya mBot ile başlayacağız. Daha sonra ‘Arduino’ya geçeceğiz. İmkanımız olursa daha komplike robotlar almayı düşünüyoruz. Onları programlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bilimden ayrı bir din düşünülemez”

Öğretmen Emre Akçin ise, “Öğrencilerimiz, okul idaremiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir ekip olarak bu işi götürüyoruz. Bilimden ayrı bir din düşünülemez” dedi.

“Kod yazıyoruz”

Öte yandan okul öğrencilerden Emine Betül Tunaf, “Genellikle kodlar yazıp, oyunlar yapıyoruz. Bir de ana ekrana yazı yazıp onun kodlarını kendimiz yapıyoruz. Şu anda oyunlara devam ediyoruz. Her şeyi tanıyıp bildiğimizde mBotlara geçeceğiz” açıklamalarını yaparken, bir diğer öğrenci Mehmet Esirel ise, ”Burada oyun yapıyoruz. Eğlenceli oluyor. Kod yazıyoruz. Onlarda işletim haline getirip çalıştırıyor. Hayal gücümüzü daha çok geliştirmemizi sağlıyor” dedi.