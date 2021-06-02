Geleceğin vizyonerleri, Rönesans Holding’in webinarında buluşacak
Rönesans Holding, yarın saat 13.00 itibari ile “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın kazananlarının da açıklanacak.
Rönesans Holding, yarın saat 13.00 itibari ile “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın kazananlarının da açıklanacak.
Webinar kapsamında, Rönesans Holding’in üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik bilincini kazandırmak hedefiyle, bu yıl yedincisini düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleşecek. Törende, doğal kaynakların verimli kullanılması, çevreye saygılı ve sürdürülebilir olması, sosyal girişimciliği öne çıkarması kriterlerine göre değerlendirilen projelerden 10 farklı kategoride ödül alan projeler açıklanacak.
Rönesans Holding’in düzenlediği “Trend Topic: Sürdürülebilirlik” webinar etkinliğine https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/ linkinden kayıt olunabilir.