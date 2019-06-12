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Geleceğin teknolojileri Vestel’de görücüye çıktı

İlk kez Manisa’da yapılmaya başlanan ve daha sonra tüm Türkiye’ye yayılan kodlama atölyelerinde oluşturulan ve geleceğin teknolojilerinin kullanıldığı çalışmalar Avrupa’nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biri olan Vestel City’de görücüye çıktı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:18
Geleceğin teknolojileri Vestel’de görücüye çıktı

İlk kez Manisa’da yapılmaya başlanan ve daha sonra tüm Türkiye’ye yayılan kodlama atölyelerinde oluşturulan ve geleceğin teknolojilerinin kullanıldığı çalışmalar Avrupa’nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biri olan Vestel City’de görücüye çıktı. 20 farklı ilden çoğu ortaokul öğrencisi 300 öğrencinin ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni topladı.


Manisa Valiliği ve Vestel işbirliğiyle Vestel Kurutma Fabrikası’nda Kodlama Festivali sergisi gerçekleştirildi. 20 ilden 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Kodlama Festivalinin sonunda en başarılı projeler ödüllendirilecek.


Sergi açılışına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, vali yardımcıları, kurum müdürleri, okul müdürleri 20 ilden 300 öğrenci katıldı. Vestel Kurutma Makinesi Fabrikasında gerçekleştirilen sergide projeleri tek tek inceleyen ve öğrencilerden bilgi alan Vali Deniz öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Sergide ayrıca Vestel tarafından üretilen ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 5 tepsili fırının da tanıtımı yapıldı. 5 tepsinin aynı anda kullanılabildiği fırının kapağı açıldığında sıcak havanın dışarı kaçmasını engelleyen bir sistem sayesinde fırın kapağının açılması sırasında içerideki havanın dışarı kaçmasının engellendiği bildirildi.



"Bu tür çalışmalar ülkemiz geleceği için çok önemli"


Serginin Vestel’de açılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, "Bu projenin Vestel’de olması çok anlamlı ve çok önemli bizler açısından. Çünkü genç arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar tamamen gelecek teknolojiler üzerine, kodlama üzerine kurulu teknolojiler için burada bulunuyoruz. Bu tür çalışmaların da ülkemizdeki yerli ve teknolojide öncü kuruluşlarında olması çok anlamlı çünkü gençlerimiz okullarında yapmış oldukları uygulamaları burada görme şanslarına sahip oluyor. Bu da onların geleceğe olan öz güvenlerini arttırmakta ve kendi yapacakları başarıları ileride bu tür kurumlarda sonuca ulaşmasını görmeleri açısından çok anlamlıdır" dedi.



"Çocuklarımıza inovasyon kültürünü, teknolojiye yakınlığını aşılamak lazım"


Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Dijital bir çağda yaşıyoruz. Artık kodlamanın, yapay zekanın, otomasyonun ön plana çıktığı endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir çağdayız. Bunu yakalayabilmek için çocuklarımızın bu inovasyon kültürünü teknolojiye yakınlığını aşılamak lazım. Onu da bu ortamlarda göstermek lazım. Vestel ile bugün yaptığımız işbirliği çerçevesinde çocuklarımızın projelerini, sunumlarını, heyecanını ve coşkusunu görünce çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.


Akşama kadar sürecek sergide jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından en başarılı projeler ödüllendirilecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:18
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