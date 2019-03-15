Geleceğin sanayicileri İSO KOZA ile yetişiyor

Nesnelerin İnterneti, Sağlık Teknolojileri, Savunma Sanayi ve Enerji adı altında dört başlıktan oluşan İSO Koza Girişim Hızlandırma Programı’nın lansmanı ve Sanayide Girişimcilik Paneline İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliği yaparken, toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Çok sayıda girişimci ve sanayicinin katıldığı toplantıda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, girişimcilik ekosisteminin yerli üretime büyük katkı sağlayacağına dikkat çekerek “İSO KOZA Girişim Hızlandırma Programı ile vereceğimiz eğitim ve mentörlüklerle girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek” dedi. Türkiye, erken aşamada en büyük desteği sunan ülke Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ise kamu olarak girişim ekosistemine önemli destekleri olduklarına dikkat çekerek “İstanbul’u küresel girişim ekosisteminin merkezi yapmaya kararlıyız. Bu toplantının bu hedefe güçlü bir ivme katacağına inanıyorum” diye konuştu.