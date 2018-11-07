Geleceğin girişimcileri G3 Forum’da buluşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, yarın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilecek. Turkcell ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde yapılacak olan G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen interaktif yuvarlak masa toplantılarında, binin üzerinde girişimci ve girişimci adayı iş dünyasının önde gelen isimleri ile buluşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katılacağı G3 Forum’un bu yılki ana teması ise “İçimde Bir Girişimci Var”.