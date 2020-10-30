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Ekonomi Geleceğin enerji fikirlerine 300 bin lira ödül
Ekonomi

Geleceğin enerji fikirlerine 300 bin lira ödül

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve ODTÜ TEKNOKENT iş birliğinde başlatılan “Enerjim Sensin Hızlandırma Programı” kapsamında elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi iş fikirlerine destek verecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:57:00 -
Geleceğin enerji fikirlerine 300 bin lira ödül

“Enerjim Sensin Hızlandırma Programı” ile girişimciler, girişimci adayları veya startup’lar erken aşamadaki yenilikçi iş fikirlerini elektrik dağıtım sektörüne tanıtma fırsatı yakalayacak. Başvurular, 20 Aralık’a kadar ELDER ve ODTÜ TEKNOKENT’ in sosyal medya hesaplarından paylaşılan linkten yapılabilecek. Program sonunda başarılı olan girişimlere ELDER tarafından 300 bin lira ödül verilerek yenilikçi iş fikirlerinin ve Ar-Ge projelerinin desteklenmesi sağlanacak.

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