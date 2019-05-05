Geleceğin bilim adamları DENEYAP atölyelerinde eğitim alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleceğin bilim adamlarının yetiştirileceği DENEYAP atölyesi uygulama sınavında öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan DENEYAP Projesi’nde yer almak isteyen öğrenciler, 17 Mart’ta girdikleri yazılı sınavın ardından bugün de uygulamalı sınava girdi. Eş zamanlı olarak 12 ilde yapılan sınavda başargösteren öğrenciler, Temmuz ayında başlayacak eğitimlerle geleceğin bilim adamları olacak.

Ankara Spor Salonu’nda sabah saatlerinde başlayan ortaokula geçiş seviyesindeki uygulama sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, DENEYAP atölyeleri uygulama sınavı sırasında projelerini tamamlamaya çalışan çocuklarla tek tek ilgilenerek, deneyimlerini paylaştılar.

“Eğitimler 3 yıl sürecek ve geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştireceğiz”

Göreve gelir gelmez Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’yla ortak bir çalışma içine girerek Türkiye’nin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bakan Varank, “Bugün DENEYAP Türkiye Projesi’nin uygulamalı seçmelerinde Ankara Arena’da öğrencilerimizi ziyarete geldim. Göreve gelir gelmez Spor Bakanımızla birlikte oldukça vizyonel olduğuna inandığımız bir projeyi hayata geçirdik. DENEYAP Türkiye Projesi adıyla 81 ilimizde 100 adet teknoloji atölyesi kurduk. Burada ortaokul başlangıç ve lise başlangıç seviyesindeki evlatlarımıza, öğrencilerimize çok çeşitli alanlarda, tasarım, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler vermek için yola çıktık. Yazılı sınavı Mart ayında gerçekleştirdik. İlk olarak 12 ilde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün burada uygulamalı seçmeler yapılıyor. Şu anda ortaokul öğrencilerimiz uygulamalı sınava girdiler. Öğleden sonraysa lise talebelerimiz bu sınavlara girecekler. İnşallah buradaki neticelere göre de Temmuz ayında öğrencilerimizi eğitimlere başlatmak istiyoruz. 3 yıl sürecek, çok farklı alanlarda, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için başlattığımız projeyi hayata geçirmiş olacağız. Tabii, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu konuda bize oldukça destek oluyor. Özellikle mekanların sağlanmasıyla ilgili” ifadelerini kullandı.

Projenin paydaşlarından da bahseden Bakan Varank, “DENEYAP Teknoloji Atölyesi çok paydaşlı bir proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı bize mekanların sağlanmasında oldukça yardımcı oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz TÜBİTAK’la özellikle içerik ve materyallerin sağlanması konusunda destek veriyoruz. T3 Teknoloji Vakfı da gönüllülerin sağlanması ve müfredat konusunda bize destek veriyor. Bu çok paydaşlı ve güzel bir sinerjiyle hayata geçirilmiş bir proje olduğu için oldukça verim alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye için önemli bir proje olduğunun altını çizen Varank, “Dışarıda aileler de çok heyecanlılar. Öğrencilerimiz oldukça heyecanlı. Buradaki seçmelerden sonra buradaki teknoloji yıldızlarını, geleceğin teknolojileriyle donatıp yetiştirip ülkemize faydalı olmalarını istiyoruz ve sonuçları heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Sadece bugünler için değil ülkemizin yarınları için de bu proje çok önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde eğitim ve gençler için tüm imkanların seferber edileceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu ise, Avrupa’daki en genç nüfusa sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Kasapoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, TÜBİTAK’a ve T3 Vakfına teşekkür ediyorum. Bu konuda bakanlığımla birlikte geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına çok önemli bir işe imza atıyoruz. Gerçekten ’icat çıkarın’ diyoruz çocuklarımıza, gençlerimize. Onların icatlar çıkarabilmesi için, bilim insanları olabilmesi için tüm imkanları seferber ediyoruz. Bu çerçevede DENEYAP Atölye uygulama ve teori sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Temmuz ayında eğitimlerine başlayacağımız DENEYAP Atölyelerimizde, gençlik merkezlerimizde ilk etapta 12 ilde ve genel olarak projemiz kapsamında 100 adet atölyeyi hizmete geçireceğiz. Bu eğitimlerde gençlerimiz nanoteknolojiden kodlamaya kadar, uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda eğitim alarak kendilerini geliştirecekler. 3 yıllık bir eğitim sürecini kapsayan bir zamanlama söz konusu. Gençlerimizi her açıdan donanımlı yetiştirebilmek adına bu projeye hep birlikte imza atıyoruz. Biliyorsunuz bakanlık olarak 300 adet gençlik merkezimiz var. Bunların hem sayılarını hem niteliklerini arttırma yönünde plan ve projelerimiz var. DENEYAP Atölyesi Projemiz de gençlik merkezlerimizin niteliklerinin geliştirilmesi ve buralardan bilim insanlarının yetiştirilmesi noktasında çok anlamlı. Sadece bugünler için değil ülkemizin yarınları için de bu proje çok önemli. Her zaman ifade ettiğimiz gibi güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm imkanları çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. 20 milyonun üzerinde Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Bu çerçevede gençlik merkezinin sayısının artmasından sporu tabana yaymaya kadar pek çok aşamayı tüm kurumlarımızla bu işbirliğine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

En uzağa giden aracı en doğru estetik tasarımla yapan kazanacak

DENEYAP atölyeleri uygulama sınavında jüride görev yapan Yücel Tekin, “Çocukların ellerine verilen malzemeyi en iyi şekilde değerlendirerek en doğru estetik tasarımı ve en uzağa gidecek işlevsel aracı yapmalarını istiyoruz. Değerlendirmeler bu şekilde yapılacak” dedi.

Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Kampüsü 5. sınıf öğrencisi Nisan Tolungüç, “Aracımızı rampadan bırakacağız ve en hızlı şekilde nasıl gidebileceğine dair sorunu çözmeye çalışıyoruz tasarımıyla. Aracımın tekerlekleri pek dönmüyor, o yüzden şu an başarılı olabilmiş değilim” şeklinde konuştu.

Kahramankazan Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elif Öz, “DENEYAP bizden rampadan bırakıldığında olabildiğince uzağa gidebilecek bir araç tasarlamamızı istedi. Renkli bir proje yaptım ve adını ‘Eğlence Aracı’ koydum. Balonu koymadan önce denedim, şimdi ise balonu koyarak deneyeceğim” ifadelerini kullandı.

Uygulama sınavının bitiminde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet MuharreKasapoğlu öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.