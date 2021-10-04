Geleceğimizi yok etmeye kimsenin hakkı yok!

Resul Ekrem Şahan Ankara



Türk örf ve adetlerine uymayan ve izleyenlerin bütün psikolojisini bozan programlarda skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İslami aile hayatının temelini sarsan programların gün geçtikçe artması ve reyting uğruna insanlık onurunu ayaklar altına almasından dolayı RTÜK’ün harekete geçmesi isteniliyor.

Aile mefhumunu hiçe sayan birçok dizi ve gündüz kuşakları toplumumuzu parçalamaya yönelik bomba görevi görüyor. Birçok televizyon kanalı, yayınladıkları diziler ve gündüz kuşakları ile milli ve manevi değerlerimizi baltalamaya devam ediyor. Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde geleceğimizin teminatı genç nesillerimizin dizi ve gündüz kuşaklarının etkisi altında kalarak yozlaştırıyor.

RTÜK bir çare bulmalı!

Yeni Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Gündüz kuşağı diye adlandırılan programlara ilişkin RTÜK ciddi anlamda devreye girmelidir. İnsanların örf, adet, din gelenek ve insanlık onurunun aşağı alan bu tür programlardan vazgeçilmeli ve bu tür yayınları ortadan kaldırmalıdır. Bu durum da demokrasi ve insan anlayışı ile ilgili asla kabul edilemez ve basın özgürlüğü şeklinde söylenemez. Çünkü özellikle gündüz kuşağı olduğu için hem gençlerin, hem kadınların bu programları izlemesi ciddi anlamda reyting getiriyor. Bu sebeple Türk aile yapısını, bizim kendi örf ve adet yapımızı bu tür anlayışlar yerle bir ediyor. Dini ve milli tarafı bırakın insanlık onurunu aşağı alan bir yayın kuşağı. Dolayısıyla RTÜK buna bir çare bulmalıdır. Yani her kafasına esen bu tür saçma sapan programları insanlara izlettirme gibi bir hakka sahip olmamalı. Bu milletin geleceği ile aile yapısıyla oynamaya ve yok etmeye hakkı yoktur. Biran önce bu konu ile alakalı da tedbirler alınmalıdır” şeklinde konuştu.