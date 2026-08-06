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Dünya Çareyi tutuklamakta buldular: Japon kadın e-ticaret şirketini delirtti
Dünya

Çareyi tutuklamakta buldular: Japon kadın e-ticaret şirketini delirtti

Yeniakit Publisher
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Çareyi tutuklamakta buldular: Japon kadın e-ticaret şirketini delirtti

Japonya'da bir kadın, bir manga yayınevinin çevrim içi mağazasında 2 bin 100'den fazla sipariş verip bunları iptal ettiği gerekçesiyle dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Tokyo Metropol Polis Departmanının açıklamasına göre, bir restoran çalışanı olan Yoşida Mayu aleyhinde "ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engelleme" suçundan iddianame hazırlandı.

 

İddianamede Yoşida'nın, çizgi roman (manga) yayıncısı Shueisha Inc. şirketinin çevrim içi alışveriş sitesinde, Temmuz 2024-Mayıs 2025 tarihlerinde 2 bin 100'den fazla kez "One Piece" ile "Naruto" çizgi roman ürünleri sipariş edip ödemelerini yapmadan defalarca bunları iptal ettiği ileri sürüldü.

Yoşida'nın siparişleri vermek için 238 farklı hesap kullandığı, son ödeme tarihine kadar ödemeleri bekleterek otomatik iptale düşürdüğü ve kapıda ödeme seçeneğini tıkladıktan sonra paketleri kabul etmeyi reddettiği iddia edildi.

Ulusal basında siparişi verilerek iptal edilen ürünlerin toplam değerinin 4,3 milyar yeni (27,2 milyon dolar) aştığı kaydedildi.

YAYINCI ŞİRKETİN MALİ KAYBI "BÜYÜK"

32 yaşındaki Yoşida, polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etti.

Eylemlerinin "günlük hayatında biriken stresten" kaynaklandığını bildiren Yoşida, "Genel olarak animeyi seviyorum. Ürünleri sipariş etmek, arzularımı tatmin etme duygusu verdi." ifadelerini kullandı.

Shueisha Inc. şirketi, yaptığı açıklamada, geçici stok tükenmesi, satış fırsatlarının kaybı ve teslimat şirketlerine yapılan ödemelerin aksaması dahil büyük miktarda mali kayıp yaşadığını bildirdi.

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