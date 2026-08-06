Yaz tatilini sanayide geçiriyorlar! “Hayaller Paris ama gerçekler Somali”

Babasını ikna edip kendisini zorla çırak yaptırdığını anlatan Kamil Arda İnce, "Bir buçuk yıldır burada çıraklık yapıyorum. Mesleğe çok heves ediyordum. Babama, 'Ben sanayide çalışacağım' demiştim. O ilk önce kabul etmemişti, benim hep okul okumamı istiyordu, 'Oku, büyü, adam ol' diyordu. Ben sanayiye gitmek istiyordum. Hevesim vardı; kendi başıma bisikletimi, motorumu söküyordum, topluyordum. Ondan sonra buraya geldim, çalışmaya başladım. Buradaki ortam pek hayaldeki gibi olmuyor. Hayaller Paris ama gerçekler Somali. Genellikle yoğun geçiyor. Okul olduğu zamanlar haftada 1 gün okula gidiyorum, 5 gün buraya geliyorum, bir gün de tatil oluyor. Yaz tatilini komple burada geçiriyorum. Pazar hariç tüm günler buradayım. Hevesi olanın gelmesini öneririm. En başta illa bir zorluğu olacak, eli yüzü kirlenecek ama yapacak bir şey yok, alışacak. Hedefim, kendimi geliştirip gelecekte bir dükkan açmak. Zaten bu konuda babam da arkamda duruyor. Birçok işte çalıştım. Mobilyacıda, inşaatta, su taşıyan arabalarda, bakkalda, berberde ve terzide çalıştım" şeklinde konuştu.