“Geleceğe yatırım yaparak kazanan sizler olun”

Denizli’de “İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “30 Nisan’a kadar yapılacak her yeni istihdamda, ücret-vergi-prim devletten, sonrasında da en az 9 ay vergi ve prim ödemiyoruz” diye konuştu.

Yılda 20 bin liralık destek devletten

Sağlanacak her 1 ilave istihdam için yılda yaklaşık 20 bin lira desteğin verildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanları da unutmadıklarını vurguladı. Mevcut istihdamı muhafaza edenler için kısa çalışma ödeneğinin de geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, buraya başvuranların 3 ay ücretlerini devletin karşılayacağını anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bir işsiz vatandaşımızı işe alarak işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan sizler olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereket ve umut dolu bir geleceğe merhaba demek için Denizli’de iş, aş ve gelecek var” dedi.