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Dünya Geldikleri gibi kaçtılar! Siyonist tankları böyle topukladı
Dünya

Geldikleri gibi kaçtılar! Siyonist tankları böyle topukladı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 11:37:00 -

Gece yarısı Gazze’ye kara harekatı düzenlemeye kalkışan İsrail ordusu tankları, yaşanan bir patlama sonrası gerisin geriye kaçtı.

Terör oluşumu İsrail, gece yarısı Gazze’ye kara harekatı düzenlemeye kalkıştı. Gazze sınırına çok sayıda zırhlı araç ile giren İsrail, yaşanan bir patlama sonrası gerisin geriye kaçtı.

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un eriştiği ve canlı yayında Akit TV sunucusu Murat Şahin’in ekrana getirdiği görüntülerde, İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçların Gazze’den hızla kaçtığı görüldü.

Söz konusu görüntüleri yorumlayan Murat Şahin, “Şöyle diyelim; böyle geldiler, arkalarına bakmadan kaçtılar. İsrail ordusu için böyle söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

vatansever

hava savunması olsa huzur gelecek ama türkiye korkak davranıyor...

Gültekin

SİLAHINA GÜVENİP DE, CESARETİNE GÜVENMEYENLER, BÖYLESİ ARKALARINA BİLE BAKMADAN KAÇAR.
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