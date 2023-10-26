Geldikleri gibi kaçtılar! Siyonist tankları böyle topukladı
Gece yarısı Gazze’ye kara harekatı düzenlemeye kalkışan İsrail ordusu tankları, yaşanan bir patlama sonrası gerisin geriye kaçtı.
Terör oluşumu İsrail, gece yarısı Gazze’ye kara harekatı düzenlemeye kalkıştı. Gazze sınırına çok sayıda zırhlı araç ile giren İsrail, yaşanan bir patlama sonrası gerisin geriye kaçtı.
Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un eriştiği ve canlı yayında Akit TV sunucusu Murat Şahin’in ekrana getirdiği görüntülerde, İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçların Gazze’den hızla kaçtığı görüldü.
Söz konusu görüntüleri yorumlayan Murat Şahin, “Şöyle diyelim; böyle geldiler, arkalarına bakmadan kaçtılar. İsrail ordusu için böyle söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.
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