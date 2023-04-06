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Spor Geldiği gibi gidiyor... İtalyanların devi resmen açıkladı... Zar zor yetişebildi!
Spor

Geldiği gibi gidiyor... İtalyanların devi resmen açıkladı... Zar zor yetişebildi!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 10:27:00 -
Geldiği gibi gidiyor... İtalyanların devi resmen açıkladı... Zar zor yetişebildi!

Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında bir transfer iddiası daha geldi. İtalyan basınında, Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'nin Zaniolo'ya sezon sonu için transfer sözü verdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında bir transfer iddiası daha geldi. İtalyan basınında, Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'nin Zaniolo'ya sezon sonu için transfer sözü verdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddialarına bir yenisi daha eklendi. Tgrthabere göre; Genç yıldız, İtalya'da gündemden düşmüyor.

Galatasaray kariyerine başarılı bir şekilde başlayan ve 3 maçta 2 gol atarak taraftarların gönlünü kısa sürede kazanan Zaniolo için geçtiğimiz günlerde Milan ve Juventus'un devrede olduğu iddia edilmişti.

Calciomercato'un haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferinden saatler önce Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini ile bir görüşme yaptı. İddialara göre Maldini, Zaniolo'ya İstanbul'a hareket etmeden birkaç saat önce önümüzdeki yaz kendisi için yeni bir transfer girişiminde bulunacağının sözünü verdi.

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile imzaladığı sözleşmede 35 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bedel, Ocak 2024'te 30 milyon Euro'ya, Haziran 2024'te ise 28 milyon Euro'ya düşecek.
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