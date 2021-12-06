'Gel de Kemal amcaya gülme... Ve de acıma!'

Star Gazetesi yazarı Aziz Üstel köşe yazısında 'Yeni-CHP terör örgütlerine karşı tek kelime etmiyor; Selahattin Demirtaş ve onun gibi terör örgütü destekçileriyle kol kola girmiş görünüyor. HDP'yi sürgit destekliyor ve PKK'nın siyasi yüzüyle el ele yürümekten hiç bir sakınca görmüyor. Meral Hanım'ın İyi Parti'si bu konuda çok duyarlı ve Kemal Bey'in HDP ile flörtünü, üstü kapalı da olsa, eleştirmekten geri kalmıyor.' ifadelerine yer verdi

İşte o yazı:



Kılıçdaroğlu Kemal Bey nam-ı diğer Kamal Amca nam-ı diğer Demokrat Amca, şimdi de devlet dairelerini basmaya, çalışanları sorguya çekmeye başladı!

Nedir istediği?

Biri ya da birilerinin çıkıp Türkiye'deki her türlü olumsuzluğun sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır, çünkü bize falanca emirleri vermiştir. Biz de bu emirleri yerine getirince dolar aldı başını gitti, enflasyon kanat açtı, demesini bekliyor. Ne var ki, öyle biri ya da birileri çıkmıyor!

Ancak dilediği cevaplar terör örgütlerinin yandaşlarından geliyor!

Dayan Kemal -aslansın Kemal- Bir tanesin Demokrat Amca!

Bunun üzerine dilinin paçasını sıvayıp da söyledikleri, milleti kırıp geçiriyor:

"Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır" (Mersin)

"Kahveler açık ama kağıt oynamak yasak. O zaman millet niye kahveye gitsin? N'apacaksınız? Her elden önce yeni bir deste açacaksınız!!" (Mersin)

Kafası hepten karman çorman...

Bu arada;

Kemal Bey'in partisinde ciddi sorunlar var. Her şeyden önce CHP'de Atatürkçüler birer ikişer tasfiye ediliyor. Bu da bir emir komuta zincirine göre uygulanıyor. Zincirin başında Biden'ın Washington'u var!

Yeni-CHP terör örgütlerine karşı tek kelime etmiyor; Selahattin Demirtaş ve onun gibi terör örgütü destekçileriyle kol kola girmiş görünüyor. HDP'yi sürgit destekliyor ve PKK'nın siyasi yüzüyle el ele yürümekten hiç bir sakınca görmüyor. Meral Hanım'ın İyi Parti'si bu konuda çok duyarlı ve Kemal Bey'in HDP ile flörtünü, üstü kapalı da olsa, eleştirmekten geri kalmıyor.

Kemal Bey'in tek derdi Tayyip Erdoğan. Seçim sandıklarında sürekli yenilmek, Kemal Bey'in kimyasını tümüyle bozmuş görünüyor. Öyle ki, Tayyip Bey'i iktidardan indirmek için her yola baş vurmaya hazır. Dahası Kemal Bey'i destekleyen ABD'nin de Tayyip Erdoğan iktidarının Türkiye'yi hem Orta Doğu hem de Doğu Avrupa'da büyük bir güç olarak ortaya çıkarması, hele de savunma sanayisinde üst üste başarılı sonuçlar almasından çok rahatsız olduğunu göz önüne alırsak, Kemal Bey'in aklını başına devşirerek Biden'dan uzak durması gerekmektedir. Yoksa yarın kendi adını Türkiye'ye büyük zarar verenler listesinde bulabilir.