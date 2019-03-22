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"Gel buraya Muharrem"i çabuk unuttu! "1 Nisan'da adım Mansur bey olacak"

Hakkındaki skandallara cevap veremeyen, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart'ta seçileceğini iddia ederek, "1 Nisan'dan sonra 'Mansur bey' demek zorunda kalacaksınız." dedi.

22 Mart 2019 Cuma 16:42
"Gel buraya Muharrem"i çabuk unuttu! "1 Nisan'da adım Mansur bey olacak"

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Çamlıdere ilçesinde miting düzenledi. Mitingde Yavaş'a; CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener eşlik etti. 

"'Mansur bey' demek zorunda kalacaksınız"

Burada konuşma yapan Mansur Yavaş, kendisinin kavga ortamına çekilmeye çalışıldığını savundu. Yavaş, "Ben bugüne kadar rakibim ile ilgili o kadar iddia olmasına rağmen çamur siyaseti yapmadım. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi asla rakibime yapmam. Görüyorsunuz televizyona çıkıp 'Mansur efendi' diye konuşmaya başladı. Bu kibir onları mahvedecek. Önce 'Mansur bey' demesini öğren. Göreceksiniz 1 Nisan'dan sonra 'Mansur bey' demek zorunda kalacaksınız." dedi. 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:42
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. chp
  4. iyi parti

YORUM YAZ

  • ankaralıankaralı35 dk önce
    daha sende seçilmeden havaya girdin
  • Anketlere güvenme mal mansurAnketlere güvenme mal mansur42 dk önce
    Geçen seçimde adil gür dışında tüm anketler ak parti bitti dedi. Ne oldu? La bu halk pkklıları ankaraya dolduracak adama oy verir mi oluuum? 24 haziranda bile 5 puan geridesiniz
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc43 dk önce
    ,,Bey`` kelimesi icin bu kadar gerilmeye-germeye gerek varmiydi bay senetci? Birki yüz kishi kiralasaydiniz onlar size bey diye hitab eder ve böylelikle ego tatmin olurdu.
  • Alırsın babayıAlırsın babayı45 dk önce
    Devlet o dosyalardan öyle bir vuracak ki seni alırsın babayı mansur
  • SolcuSolcu45 dk önce
    Adamın derdi millete hizmet değil ki bey olmak makam...Sana oy vermeyecem mansur
  • HakanHakan46 dk önce
    Şimdiden egoya kibire başladı. Bu adama yüzde 30 oy verenin bile aklına yanarim
  • YorumcuYorumcu47 dk önce
    Canını sıkma mansur tonla dosyan var gerekirse Ankarayada kayyum atanır.Ama sen yine de anketlere aldanma...Hele geçidinin anketine hiç.10 gün önceyle 10 gün sonra farklı nasıl anket la bu...insanlar bi gün ak partili bi gün chpli mi oluyor?
  • diyarbakırlı diyarbakırlı 47 dk önce
    Nisanbir şakasına az kaldı ya mansur

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