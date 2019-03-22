"Gel buraya Muharrem"i çabuk unuttu! "1 Nisan'da adım Mansur bey olacak"

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Çamlıdere ilçesinde miting düzenledi. Mitingde Yavaş'a; CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener eşlik etti.

"'Mansur bey' demek zorunda kalacaksınız"

Burada konuşma yapan Mansur Yavaş, kendisinin kavga ortamına çekilmeye çalışıldığını savundu. Yavaş, "Ben bugüne kadar rakibim ile ilgili o kadar iddia olmasına rağmen çamur siyaseti yapmadım. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi asla rakibime yapmam. Görüyorsunuz televizyona çıkıp 'Mansur efendi' diye konuşmaya başladı. Bu kibir onları mahvedecek. Önce 'Mansur bey' demesini öğren. Göreceksiniz 1 Nisan'dan sonra 'Mansur bey' demek zorunda kalacaksınız." dedi.