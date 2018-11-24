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"Gel bakalım buraya Mansur"

Ankara'da geçtiğimiz dönem AK Parti'nin adayı Melih Gökçek karşısında ağır bir yenilgi alan Mansur Yavaş'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş konusunda toplumun bir beklentisi olduğunu ifade etti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:29
"Gel bakalım buraya Mansur"

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde, Ankara'da Mansur Yavaş'ın adı öne çıkmaya başladı. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ilan ederken 'gel bakalım buraya Muharrem' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş'a yeşil ışık yaktı.

CHP ile İP arasında Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda bir yarış var.

Parti yetkilileri ittifak zemini için görüşmelerini sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.

"Güven veren bir kişi"

Mansur Yavaş konusunda toplumun bir beklentisi olduğunu dile getiren CHP Lideri, Yavaş'tan övgülerle bahsetti.

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, "2014 seçiminde belediyebaşkan adayımız olan Mansur Yavaş, toplunun her kesimi tarafından sevilip sayılan, güven veren bir kişi. Dolayısıyla Mansur Bey'in isminin adaylık sürecinde dillendirilmesi de normal bir şey. Mansur Bey'den toplumun bir beklentisi var." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, rozetsiz bir belediye başkanı olmak istediğini açıklamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu da bu fikre destek vererek rozetsiz belediye başkanlarına sıcak baktığını dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:29
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. yerel seçim
  5. chp
  6. ip
  7. iyi parti

YORUM YAZ

  • faynurfaynur6 dk önce
    mansur yavaş mı güven veren bir isimmiş .... pehh pehhh pehhh aman ne komikkk
  • HarunHarun7 dk önce
    Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olan bir diktatör. CHP Kılıçdaroğlu'nu başından atmadığı sürece kesinlikle başarılı olamazzz, bitti...
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