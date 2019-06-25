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GEKA 118. Yönetim Kurulu toplantısı Muğla’da yapıldı

Denizli Valisi Hasan Karahan, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) Güçlü Sanayi Mali Destek Programı kapsamında bölgeden 90 adet proje başvurusu yapıldığını, GEKA’dan toplam 44 milyon 380 bin TL destek tutarı talep edildiği belirtti.

25 Haziran 2019 Salı 16:38
GEKA 118. Yönetim Kurulu toplantısı Muğla’da yapıldı

Denizli Valisi Hasan Karahan, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) Güçlü Sanayi Mali Destek Programı kapsamında bölgeden 90 adet proje başvurusu yapıldığını, GEKA’dan toplam 44 milyon 380 bin TL destek tutarı talep edildiği belirtti.


Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 118.Yönetim Kurulu toplantısı, Denizli Valisi Hasan Karahan’ın Başkanlığında ve Muğla Valisi Esengül Civelek’in ev sahipliğinde Muğla Karabağlar Yaylasında 25 Haziran 2019 tarihinde yapıldı.


Ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin değerlendirildiği ve gelecek dönem çalışmaların istişare edildiği toplantıya Kurul Başkanı Denizli Valisi Hasan Karahan ve Kurul üyesi Muğla Valisi Esengül Civelek’in yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile Ajans Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.



“90 adet proje başvurusu yapıldı”


Denizli Valisi Hasan Karahan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Vali Karahan, öncelikle ajansın geçtiğimiz Şubat ayında ilan ederek yürüttüğü ve 13 Mayıs 2019 tarihinde taahhütnamelerinin teslim alınmasıyla başvuru sürecinin bittiği 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı’na değindi. Güçlü Sanayi Mali Destek Programı kapsamında bölgeden 90 adet proje başvurusu yapıldığı, GEKA’dan toplam 44 milyon 380 bin TL destek tutarı talep edildiği ve böylelikle projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 93 milyon 400 bin TL olduğu etti.



Desteklenmeye hak kazanan projeler kamuoyuyla paylaşılacak


Vali Karahan, 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı’nın bir diğer programı olan Temiz Üretim Mali Destek Programında ise ajansa toplam 29 proje başvurusu gerçekleştirildiğini kaydederek, “Söz konusu 29 proje kapsamında GEKA’dan talep edilen destek tutarının 12 milyon 500 bin TL olduğu ve başvurularda toplam proje bütçesinin yaklaşık 29 milyon TL’ye ulaştı. Projelerin değerlendirme sürecinin devam ettiği 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında ileriki tarihlerde değerlendirme süreci tamamlanacak ve desteklenmeye hak kazanan projeler kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.



14 Teknik Destek Projesi değerlendirme sürecine geçti


Ajansın bir diğer destek mekanizması olan ve 16 Nisan 2019’da kamuoyuna ilan edilen 2019 Yılı Teknik Destek Programına da değinen GEKA Yönetim Kurulu, Mart-Nisan dönemi başvurularının tamamlandığı ve 14 Teknik Destek Projesinin değerlendirme sürecine geçtiği kaydedildi. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almalarını sağlayan Teknik Destek Programının toplam bütçesinin 1 milyon TL olduğu, Mayıs-Haziran dönemi proje kabullerinin devam ettiği ve yılsonuna kadar devam edecek program için bölgeden uygun proje başvuruları bekleniyor.



Faaliyet başına desteğin en fazla 200 bin TL olarak belirlendi


Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı ve 10 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilen 2019 yılı Fizibilite Desteği Programının konuşulduğu toplantıda, program için toplam bütçenin 2 milyon TL olduğu vurgulandı. Faaliyet başına desteğin en fazla 200 bin TL olarak belirlendiği programa, bölgedeki kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği dile getirildi. GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Valisi Karahan desteklerden faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin GEKA’yı yakından takip etmeleri gerektiğini tavsiye etti.


Hasan Karahan, yönetim kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken toplantıda alınacak kararların bölge ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:38
  1. doğa

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