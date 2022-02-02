Gedson Fernandes Beşiktaş’ta mı? Gedson Fernandes bonservis ücreti ne kadar?

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sergen Yalçın’ın gönderilmesinden sonra teknik hoca koltuğuna oturan Önder Karaveli liderliğindeki siyah beyazlı ekip, ligde üst üste galibiyet kazanmasından sonra moraller yerine geldi. Ligin ikinci devresinde iyi bir performans sergilemek isteyen BJK, yeni transferelere yelken açıyor. Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gedson Fernandes bonservis ücreti ne kadar?

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için görüşmeler yapan siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında anlaştı. Gedson Fernandes da Beşiktaş’tan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Gedson Fernandes kulubü hangisi?

Gedson Fernandes hangi takım oyuncusu? Bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes Benfica takımı oyuncusudur.

Gedson Fernandes kimdir?

Gedson Carvalho Fernandes 9 Ocak 1999; São Tomé, São Tomé ve Príncipe), orta saha mevkisinde oynayan São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli futbolcu. Benfica'da forma giymektedir. São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı.

Gedson Fernandes hangi takımlarda oynadı?

Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı. 2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Tottenham (kiralık)

Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı. Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.

Galatasaray (kiralık)

31 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:20'de Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu.[6] 500 bin avro bedelle sezon sonuna kadar kiralandı. Oyuncuya 650 bin avro maaş ödenecek. Portekiz milli takımın, Portekiz U-15, Portekiz U-16, Portekiz U-17, Portekiz U-19, Portekiz U-20 ve Portekiz U-21 kademelerinde forma giyen Gedson Fernandes, 6 Eylül 2018 tarihinde Hırvatistan ile oynanan ve 1-1 biten Hazırlık maçında ilk kez A milli takım forması giymiştir.