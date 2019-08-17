Gediz’de aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Pınarbaşı Köyü’ne akın ediyor Kütahya’nın Gediz ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serin suyu ve tarihi çınar ağaçları bulunan Pınarbaşı köyüne akın ediyor.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serin suyu ve tarihi çınar ağaçları bulunan Pınarbaşı köyüne akın ediyor.

Herkesin bu güzelliklerden faydalanabileceğini belirten Pınarbaşı Köyü Muhtarı Ramazan Şentürk, ”Bu güzelliklerden yararlanırken vatandaşlarımızdan isteğimiz temiz bırakılmasıdır. Buradan yararlanan Gürlek, Çeltikçi, Yelki köylerinden insanlar davul zurnalarla bayram yapmaya buraya gelirdi. Eski kültürümüzü canlandırma çalışmalarımız var” dedi.

Köyün sorunlarına da değinen Muhtar Şentürk, “Köyümüzde su kanalları ve ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Muhtarlık olarak ilgili kurumlara başvurumuzu yaptık. Yapılacak yardım ve yatırımların Gediz civarı ve halkımıza yararlı olacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.