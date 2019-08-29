0553 313 94 23

Gediz Belediyesi’nden ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, ücretsiz internet hizmeti de vermeye başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
Gediz Belediyesi’nden ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, ücretsiz internet hizmeti de vermeye başladı.


Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın talimatıyla, Cumhuriyet Caddesi ve Adnan Menderes Yaşam Parkı Yaşam Kafe çevresinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriliyor.


İnternet hizmetinin çağın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günümüzde birçok resmi işlem ve bilgilendirme gibi konularda internetten faydalanılmaktadır. Bizler de bu ihtiyacı ücretsiz olarak karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize ve özellikle gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi
    1. Meksika’daki gece kulübü saldırısında..
    2. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
    3. Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı
    4. İşadamında Eleşkirt Belediyesi’ne 50..
    5. Irak'la elektrik ticaretinde yeni..
    6. Motokrosta dünyanın en iyileri..
    7. TİSK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    8. Pakistan’da sel felaketi: 5 ölü
    9. Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri..
    10. Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı
    11. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    12. Türkiye'de otel doluluk oranı yüzde..
    13. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet..
    14. İngiltere'de parlamentoyu tatil..
    15. Denizli'de sahte para operasyonu
    16. Dinamik Pano gelecek yıl ihracat..
    17. Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda..
    18. Başkan Böcek’ten 30 Ağustos mesajı
    19. KYK yurt başvuru sonuçları son dakika..
    20. Kayseri Basketbol sporcuları sağlık..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı