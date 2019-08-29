Gediz Belediyesi’nden ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, ücretsiz internet hizmeti de vermeye başladı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın talimatıyla, Cumhuriyet Caddesi ve Adnan Menderes Yaşam Parkı Yaşam Kafe çevresinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriliyor.

İnternet hizmetinin çağın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günümüzde birçok resmi işlem ve bilgilendirme gibi konularda internetten faydalanılmaktadır. Bizler de bu ihtiyacı ücretsiz olarak karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize ve özellikle gençlerimize hayırlı olsun” dedi.