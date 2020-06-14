Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile anlaşmışlardı! Flaş F-35 hamlesi geldi

Yunanistan ile bir anlaşma imzalayan İtalya'dan sürpriz bir hamle geldi. ABD'li şirket Lockheed Martin, İtalya’ya beş F-35A ve bir F-35B üretmek için 368.2 milyon dolarlık sözleşme aldı.

İtalya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, beş F-35A ve bir F-35B uçağının üretimi ile ilgili sözleşmenin imzalandığını açıkladı. İşin 2023’te tamamlanması bekleniyor. İtalya’nın Beş Yıldız Hareketi partisi, COVID-19 salgınının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle bir yıl boyunca F-35 alımlarının durdurulması çağrısında bulundu ancak 28 Mayıs’ta İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, F-35 programının devam edeceğini söyledi.

İtalya toplam doksan F-35 almayı planlıyor. Şu anda on ikisi F-35A ve üçü F-35B olmak üzere on beş F-35 uçağı teslim edildi. Uçakların son montajı, ülkenin kuzeyindeki Cameri Hava Üssü’ndeki tesiste gerçekleşiyor.

Cavour Uçak Gemisi ve F-35

İtalyan Donanması’nın uçak gemisi Cavour (550), Aralık 2018’den itibaren yapılan modernizasyon çalışmalarından sonra Taranto Deniz Üssü’nden deniz denemeleri için ayrıldı.

6 Temmuz 2019’da, 27.000 tonluk gemi, F-35B Lightning II uçaklarını konuşlandırılması ve işletilmesi için gerekli bakım ve modernizasyon çalışmaları kapsamında “Edgardo Ferrati” havuzuna çekildi. Modernizasyon çalışmaları tamamlandı. İtalyan uçak gemisi F-35B STOVL varyantı ile deneme yapacağı ABD’ye hareket etmeden önce hazırlık eğitimi yaptı.

F-35A’nın konvansiyonel kalkış ve iniş versiyonuna ek olarak İtalya, donanma için otuz F-35B uçağını satın aldı. Kısa kalkış ve dikey iniş kapasiteli olan uçaklar, AV-8B Harrier uçaklarının yerini alacaklar.

Cavour, 1990’larda geliştirildi, 17 Temmuz 2001’de kızağa oturtuldu, 20 Temmuz 2004’te denize açıldı ve 27 Mart 2008’de resmi olarak hizmete alınmadan önce gerekli deniz denemelerine girdi.

İtalya ve F-35 Programı

F-35 Lightning II programının bir ortağı olarak İtalyan endüstrisi, parçaların üretilmesinden, uçakların nihai montajından bölgesel bakım çalışmalarına kadar 30 yıldan fazla bir süre F-35’i destekleme fırsatına sahip. Aralık 2016 itibarıyla, İtalyan endüstrisine F-35 sözleşmelerinde 1.35 milyar dolar ihale verildi. Bu sözleşmelerin toplam değerinin üretim sonuna kadar 9.9 milyar doları aşması bekleniyor. Pratt&Whitney ile İtalyan şirketlerinin program ömrü boyunca toplam 4 milyar dolardan fazla motor bileşeni üretim sözleşmesi yapması bekleniyor. Lockheed Martin ve ortakları onlarca İtalyan şirketine 100’den fazla sözleşme imzaladı. (Kaynak: defenceturk)