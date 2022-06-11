Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etmişti! Maduro İran ile 20 yıllığına anlaştı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'da İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
İran ile Venezuela arasında 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ı ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Görüşme sırasında iki ülke arasında petrol, petrokimya, ekonomi, turizm, kültürel ve siyasi alanlarda 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliğini öngören anlaşma imzalandı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine dün İran'a gitmişti.