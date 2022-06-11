  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etmişti! Maduro İran ile 20 yıllığına anlaştı
Dünya

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etmişti! Maduro İran ile 20 yıllığına anlaştı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'da İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 14:05:00 -
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etmişti! Maduro İran ile 20 yıllığına anlaştı

İran ile Venezuela arasında 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ı ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında iki ülke arasında petrol, petrokimya, ekonomi, turizm, kültürel ve siyasi alanlarda 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliğini öngören anlaşma imzalandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine dün İran'a gitmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23