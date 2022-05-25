Geçmişten günümüze gelen yemekler: 12 bin yıllık tarihin yöresel yemekleri görücüye çıktı

Geçmişten günümüze yemek kültürü

'Türk Mutfağı Haftası' çerçevesinde, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi işbirliğinde Yenişehir'de bir otelde etkinlik düzenlendi. Yöresel yemeklerin sergilendiği etkinlikte, Vali Ali İhsan Su, şehrin gastronomide önemli bir yerde olduğunu belirterek 'Diyarbakır 12 bin yıllık geçmişe sahip. Her kültürün burada bıraktığı izler ve zengin bir gastronomi var' dedi. Diyarbakır mutfağının oldukça geniş olduğunu belirten Vali Su, 'Kurumuş ekmekleri kavurmuşlar, tatlı haline getirmişler. Diyarbakır mutfağı aynı zamanda tasarruflu ve israf etmeyen bir mutfak konumunda. Yemeklerimiz tescil edilmiş coğrafi işareti alınmış ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi alanında da ulusal listeye kabul edilmiş bir iliz. Bunun artık uluslararası olarak tescillememiz lazım' dedi.

NEW YORK'TA TÜRK LEZZETLERİ

'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu tarafından konuklara Türk lezzetleri sunuldu. Washington Büyükelçisi Murat Mercan, gastro diplomasinin ulusun kültürünün ve kimliğinin güçlü temsilcisi olduğunu söyledi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Türk mutfağının endüstrileşen hazır yemeklere karşı 'panzehir' olduğunu ifade etti.

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