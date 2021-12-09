Geçmişte forvetlerin korkulu rüyasıydı, şimdi muhalefetin

Futbolculuğunda savunmanın en gerisinde, “son adam” olarak görev yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, milletvekilliğinde de “son adamlık” vazifesini sürdürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında dün CHP'li milletvekillerinin pervasız saldırıları karşısında partili arkadaşlarını cansiperane savunan Özalan, davasını ne denli sahiplendiğini gözler önüne serdi. Geçmişte rakip forvetlerin korkulu rüyası olan, şimdi ise muhalefetin kabusu haline gelen Özalan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya edepsizce laf atılması üzerine başlayan kavgada gözünü budaktan sakınmadı. Özel'in 'Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini alkışlatma çakallığına kapılmayın' şeklindeki tahrikkar ifadelerini hazmedemeyen Özalan, CHP Grup Başkanvekili’nin üzerine yürüdü. Diğer vekiller de araya girince tartışma büyüdü ve yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.