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Aktüel Geçmişe kapı aralayan "Gündelik Yaşamın Arkeolojisi" sergisi yarın açılacak
Aktüel

Geçmişe kapı aralayan "Gündelik Yaşamın Arkeolojisi" sergisi yarın açılacak

Rezan Has Müzesi'nde açılacak sergide, milattan önce 6500 ve milattan sonra 1300 yıllarını kapsayan günlük hayata dair yaklaşık 400 parça yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:54:18 -
Geçmişe kapı aralayan "Gündelik Yaşamın Arkeolojisi" sergisi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu ve çevre uygarlıklarında gündelik yaşamı ele alarak, 9 bin yıllık geçmişe kapı aralayan "Gündelik Yaşamın Arkeolojisi" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Rezan Has Müzesi'nde açılacak sergide, milattan önce 6500 ve milattan sonra 1300 yıllarını kapsayan günlük hayata dair yaklaşık 400 parça yer alıyor.

Anadolu'yu oluşturan, Türk kültürü ve geleneğinde de iz bırakan uygarlıkların sıradan günlerine de bir bakış atan sergi, aynı zamanda neolitik dönemden Selçuklu'ya dek uzanan "Toprağın Mirası" sergisinin devamı niteliğinde olan bir çalışma olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sergi, yemek pişirilen, su, şarap, zeytinyağı konulan, içinden yemek yenilip, içeceklerin servis edildiği kaplara, mezarlara armağan olarak bırakılan eşyalara ve sunulan adaklara kadar olan eserlerle, bu coğrafyada oluşan hafızanın gündelik yaşama etkisine de ışık tutmayı amaçlıyor.

Yeni tip koronavirüs kapsamında günde 3 kez, 11.00, 13.00 ve 15.00'te düzenlenecek sergi turları, sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak.

Sergi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar Rezan Has Müzesi'nde görülebilecek.





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